VALFORNACE – Essere pronti ad affrontare le future emergenze con una sede del Coc, Centro Operativo Comunale, e dare una risposta alla crisi abitativa con nuovi appartamenti: è l’obiettivo del recupero di tre edifici in via Don Orione a Valfornace, nel cratere maceratese. Con il recente decreto n.359 firmato dal commissario per la Riparazione e la Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli c’è l’ok per il trasferimento di 792.875,02 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. Le risorse serviranno a coprire il 50% dell’importo autorizzato per l’intervento di acquisizione e completamento delle nuove strutture, in sostituzione del complesso demolito in via Roma dopo il sisma del 2016.

L’intervento, ritenuto urgente e strategico nell’ambito dell’Ordinanza Speciale n. 5 del 2021, ha un valore complessivo rimodulato pari a 2,9 milioni di euro, già coperto integralmente con fondi stanziati dal Commissario attraverso successivi provvedimenti. Con il nuovo decreto si completa il trasferimento della quota prevista per l’avvio operativo dei lavori.

I lavori puntano a restituire al territorio un presidio operativo e alloggi pubblici, garantendo sicurezza strutturale e nuove funzioni sociali per una comunità duramente colpita dal sisma.

“Con questo nuovo passo – ha dichiarato il Commissario alla ricostruzione sisma Guido Castelli – diamo concretezza a una ricostruzione che non è solo edilizia, ma anche sociale. A Valfornace non si ricostruiscono soltanto edifici, ma fiducia e servizi per i cittadini”.

Il sindaco Massimo Citracca sottolinea che “Queste abitazioni erano abbandonate da tempo. Finalmente i lavori sono partiti perché ci saranno 5 appartamenti destinati a case popolari e ci sarà la nuova sede del C.o.c. Siamo ancora in una sede comunale temporanea, vediamo questo tipo di intervento fondamentale per tutta la comunità e offrire i servizi nel modo migliore. Ringrazio il Commissario Castelli per la sua grande attenzione che ha sempre dimostrato verso il nostro territorio e per tutto il cratere”.