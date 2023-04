ANCONA – Nelle prime ore di questa mattina, la Squadra volante, su disposizione della locale Sala Operativa, si é portata in zona Ghettarello in quanto era stata segnalata una lite in famiglia. La persona richiedente l’intervento, un’anziana signora, agli operanti, giunti sul posto, ha riferito che era stata svegliata da un forte rumore proveniente dalla sua cucina e dalle grida riconducibili ad una lite tra i propri vicini di casa.

Aveva constatato che era stata infranta, con una bottiglia di vetro di grandi dimensioni, una piccola parte di vetro che separa la sua cucina dalla veranda dell’abitazione dei vicini. Questi, in evidente stato alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, sono stati identificati per una coppia, non convivente, i fidanzati anconetani di circa 48 anni. Nell’abitazione é stata identificata anche una terza persona, chiamata dalla donna per placare gli animi della discussione, che era ormai terminata.

Il diverbio tra la coppia era avvenuta per futili motivi derivanti dalle incomprensioni nella loro relazione sentimentale. Il fidanzato agli Agenti ha ammesso che, durante l’alterco, in un gesto d’ira, aveva scagliato una bottiglia di vetro verso il muro, danneggiando accidentalmente la vetrata dell’abitazione della sua vicina, che avrebbe provveduto a risarcire.

Successivamente, gli Agenti operanti, hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per prestare le cure alla signora anziana, molto provata dal forte spavento ma che rifiutava il trasporto in ospedale.