RECANATI – Una decina di persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio durante una festa a Recanati, almeno sei di loro sono bambini. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 19.30 nel Centro di quartiere Santa Lucia, a Recanati.



Secondo le prime ricostruzioni nella struttura (di proprietà comunale, in gestione a un comitato di quartiere) era in corso una festa di compleanno, presenti una cinquantina di persone. Improvvisamente diversi partecipanti avrebbero accusato dei giramenti di testa e vomito. Immediato l’allarme.



All’arrivo del 118, i rilevatori degli operatori hanno segnalato la presenza di monossido di carbonio. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco che hanno rintracciato e bloccato l’origine della fuga di gas all’interno delle cucine della struttura.



Quattro bambini sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Civitanova e due, con auto private, all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. In serata sei bambini e tre adulti che hanno accusato malesseri sono stati trasferiti in camera iperbarica all’ospedale di Ravenna.



Quasi tutti i partecipanti alla festa, decine di persone, hanno deciso di farsi visitare a scopo precauzionale nei diversi ospedali del Maceratese e anche fuori provincia.







