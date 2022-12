Spina: “Un lavoro prezioso quello di AnconAmbiente, continuo e costante nonostante le tante difficoltà che hanno caratterizzato questi anni così difficili”



Come ormai è consuetudine, anche quest’anno l’Arcivescovo di Ancona – Osimo, Monsignor Angelo Spina, ha celebrato questa mattina una Messa Natalizia presso la sede di AnconAmbiente S.p.A.

Un appuntamento molto partecipato che ha visto Mons. Spina sottolineare l’importanza fondamentale del lavoro che si svolge all’interno di AnconAmbiente e, come ambiente e sostenibilità, siano al centro della vita di ogni fedele e come il concetto di rifiuto e accoglienza dello stesso sia elemento intrinseco della cristianità.

Un lavoro, ha continuato l’Arcivescovo, costante che mai si è arrestato anche in questi anni difficili, nonostante la pandemia, la guerra e conseguente crisi energetica e le alluvioni che hanno arrecato così tanti danni anche nei comuni in cui opera l’azienda.