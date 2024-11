Proseguono i lavori per il rinnovamento della sede stradale di via Rodi in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza n. 05/2024.

Salvo condizione meteo avverse è prevista l’interruzione del transito stradale su via Rovereto con accesso da via Rodi il giorno Venerdì 22 novembre dalle ore 9,00 alle ore 15,00 per tutti i veicoli residenti e mezzi di soccorso compresi.

Devono essere realizzate lavorazioni che prevedono la rimozione di oltre 40 cm di sottofondo stradale su via Rodi, che pertanto non consentirà l’accesso ai veicoli fino al ripristino della massicciata e della pavimentazione sovrastante.

Verrà garantita la possibilità per i veicoli dei residenti già presenti lungo la via di uscire su via Veneto in qualsiasi ora.

L’accesso di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza potrà essere eventualmente effettuato da via Veneto in direzione di marcia opposta.

Il rifacimento completo di via Rodi è frutto di un importante lavoro congiunto tra Amministrazione Comunale di Ancona e Viva Servizi, avviato lo scorso 4 novembre e la durata dei lavori prevista è di circa 5 settimane complessive.