Una forte richiesta di manodopera in edilizia e un settore che, nel territorio regionale, impiega oltre il 50 per cento di lavoratori stranieri. Ecco la necessità di rivedere il percorso di comunicazione per trasmettere e diffondere una cultura della sicurezza nei cantieri, assicurando un'interazione continua con imprenditori e dipendenti. Il faro è stato acceso in occasione del 20ennale di Edilart, Comitato paritetico territoriale e Scuola edile delle Marche, venerdì 18 ottobre al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona.