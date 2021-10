Sale l’incidenza settimanale nei contagi da Covid, mentre cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Ecco la fotografia marchigiana del virus delle ultime 24 ore.

Positivi a quota 100, Ancona il fronte del virus

Sono 100 i nuovi positivi, l’ 11,1% dei tamponi molecolari analizzati (100 su 899), e il 2,9% degli antigenici (18 su 614).

Dei nuovi contagi, 33 si registrano in provincia di Ancona, 23 in quella di Pesaro Urbino, 19 a Macerata, 11 a Fermo e 5 ad Ascoli. Sono 9 i casi da fuori regione.

L’incidenza settimanale sale a 32,9 (ieri era 28,9).

Ricoveri a quota 54, una vittima in 24 ore

Sono 54 i ricoveri totali, con una diminuzione (-2 in 24 ore) nelle terapie intensive, dove sono 10 le persone ricoverate. Sono 14, invece, i degenti in semi intensiva, e 30 nei reparti non intensivi. Sono 5 i pazienti in pronto soccorso (+3 in 24 ore).

C’è stata anche una vittima: si tratta di una donna di 88 anni di Camerino. In totale sono 3092 i decessi totali dall’inizio della pandemia.