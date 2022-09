OSTRA – La comunità si stringe attorno ai familiari delle quattro vittime dell’alluvione per il funerale al campo sportivo a Pianello di Ostra, la frazione più colpita del paese. L’ultimo saluto collettivo è per Giuseppe Tisba, 65 anni, e del figlio Andrea, di 25, di Diego Chiappetti, 52 anni, travolti dal fango in garage all’improvviso mentre tentavano di tirar fuori le vetture. E di Fernando Olivi, 82 anni, per tutti ormai nonno Nando rimasto intrappolato in casa da un muro di acqua e detriti. Il nipote Andrea per ore aveva dato l’allarme, anche attraverso i social: “Salvate mio nonno”.

Ecco ciò che resta dell’auto di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara (AN) che risulta ancora dispersa

Si tratta di quattro delle 11 vittime dell’alluvione devastante nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Ancora dispersi il piccolo Mattia, travolto dalla piena mentre era in braccio alla mamma e Brunella Chiù. La donna di 56 anni di Barbara aveva tentato di mettersi in salvo con la figlia Noemi di 17 anni. La ragazza è stata trovata senza vita nella giornata di sabato. La loro auto è stata recuperata la notte scorsa, ripescata ieri notte dai Carabinieri di Senigallia, 2 chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo. (Ancona).