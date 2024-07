FANO – Disagi dalle prime del mattino a Fano, in via Brigata Messina, per la rottura di una tubazione dell’acquedotto per le prime operazioni di emergenza e di monitoraggio dopo l’ingente perdita d’acqua causata dalla rottura di una tubazione dell’acquedotto, che ha prodotto allagamenti in strada e di cantine. Al lavoro i Vigili del Fuoco. Nella zona ci sono stati problemi di fornitura idrica, è stata anche interrotta temporaneamente la strada allagata per motivi di sicurezza e per permettere a operai e tecnici del servizio idrico di ripristinare la situazione: la conduttura è stata chiusa a monte per la riparazione del guasto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.