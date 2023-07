ANCONA – La Giunta Silvetti, riunita ieri mattina a Palazzo del Popolo, ha approvato – su proposta dell’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio – la delibera per il deferimento al Consiglio, relativa alla adozione definitiva variante parziale al Prg per la valorizzazione dell’area di proprietà comunale da destinare a centro sportivo per l’Ancona Calcio, nell’ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025.

“Con questo atto, adottato a poche settimane dall’insediamento – spiega l’assessore agli Impianti sportivi e all’Ancona Calcio, Daniele Berardinelli –, stiamo rispettando l’impegno che avevamo assunto con l’U.S. Ancona di andare spediti con la gestione dell’iter necessario per supportare il percorso del club”.

“Nello specifico – aggiunge l’assessore Eliantonio – questo di oggi è un passaggio importante per consentire la nascita della cittadella sportiva dell’Ancona: un obiettivo importante per il capoluogo, per il nostro calcio e per lo sport”.