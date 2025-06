PORTO SAN GIORGIO – Tragedia sulla specchio di mare di Porto San Giorgio (Fermo) dove un uomo di circa 50 anni, Alessandro Verna, ha perso la vita a seguito di un arresto cardiaco.

Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava in acqua, all’altezza delle scogliere frangiflutto insieme a un bambino, quando avrebbe accusato un malore. Scattata la macchina dei soccorsi, i due sono stati accompagnati dalla Capitaneria di porto sulla battigia dove nel frattempo erano arrivati i volontari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e i sanitari dell’automedica.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fermo. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare l’uomo ma per lui, purtroppo, non c’è stato da fare.



Dopo un lungo massaggio cardiaco non è restato altro da fare che constatarne il decesso. Il bambino, invece, fortunatamente non è in gravi condizioni ma è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale Murri di Fermo.