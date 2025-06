Pieve Torina inaugura la stagione estiva con due eventi d’eccezione: l’apertura dei laghetti benessere e la festa del solstizio d’estate.

«Sabato 21 giugno inizia alla grande l’estate pievetorinese tra nuovi percorsi benessere, musica e spettacoli di alta qualità» sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci. «Il tema delle acque è centrale nella politica di rigenerazione: arricchisce il percorso kneipp che si collega ai laghetti benessere funzionali anche alla riattivazione della circolazione degli arti inferiori, e la piscina idromassaggio dove sono in dirittura d’arrivo i lavori di ampliamento. Sono migliaia le persone che settimanalmente scelgono di visitare questi luoghi, dove la biodiversità del bosco, del torrente e la qualità dell’aria fanno del sentiero delle acque uno degli attrattori più importanti dal punto di vista turistico, non solo a livello regionale».

Il programma della giornata ha visto, alle ore 10, pillole di immersione in natura con il forest bathing e il percorso kneipp; alle ore 11 il momento clou con l’inaugurazione dei laghetti benessere alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. A seguire una degustazione di prodotti tipici del territorio.

?«Dalle ore 19 invece daremo il via a quello che è oramai un appuntamento fisso dell’estate pievetorinese, ossia la festa del solstizio d’estate presso la piscina benessere. È questo il contesto più adatto per accogliere la giornata più lunga dell’anno che saluteremo con aperitivi in musica, la possibilità di cenare a bordo piscina e cantare e ballare grazie al djset dei TwoTwins».

E sarà proprio la coppia dei gemelli fermani divenuti famosi per il loro look singolare l’attrazione della serata. «È una proposta aperta a tutti» sottolinea Gentilucci, «e in particolare ai giovani, per promuovere un divertimento sano all’insegna della buona musica e del buon cibo».