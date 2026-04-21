ASCOLI PICENO – Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, processato con rito abbreviato per la rissa alla quale partecipò a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 30 agosto 2023.



Con il rapper sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi i suoi amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio. Alla parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è stata assegnata una provvisionale di 5mila euro. Rinviati a giudizio i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti che, difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, non hanno chiesto riti alternativi.

“Esprimiamo soddisfazione per la sentenza nei confronti di Andrea Arrigoni, che ha escluso la contestata ipotesi di rapina aggravata, restituendo ai fatti la loro corretta dimensione penalistica”, ha commentato l’avvocato Niccolò Vecchioni, difensore di Arrigoni, interpretando anche il pensiero dell’avvocata Tatiana Benelli, difensore degli amici del trapper.



Secondo l’accusa, la rissa sarebbe iniziata da uno scontro verbale in Piazza della Verdura tra il gruppo milanese e uno dei fratelli sambenedettesi, che poi avrebbe chiamato rinforzi. Tornati sul posto, i sambenedettesi avrebbero invitato Shiva e gli amici a scendere dal balcone per “sistemare la vicenda”. A rimetterci fisicamente sarebbero stati proprio i locali: l’impianto accusatorio del pm Saramaria Cuccodrillo riporta che Shiva e gli altri abbiano colpito gli avversari con pugni, una cintura e soprattutto con un coltello. Arrigoni rispondeva infatti anche di porto abusivo di arma da taglio e di lesioni aggravate. Uno dei feriti ha raccontato di averlo visto con le mani sporche di sangue.



Era contestato inoltre a Shiva e agli amici anche il concorso nella rapina aggravata di uno zaino contenente denaro ed effetti personali di uno dei due sambenedettesi, reato per cui sono invece stati assolti. Nei mesi successivi il rapper ha inviato una lettera di scuse e risarcito le parti offese.