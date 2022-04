“Il Comune di Pesaro stanzia oltre 340mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche”.

Questa la strategia per far fronte al caro-bollette annunciata dal sindaco Matteo Ricci, durante la presentazione del Fondo Anticrisi 2022: “una prassi che l’Amministrazione porta avanti da tempo, dimostrando la vicinanza ai cittadini nel momento dell’emergenza”.

Risorse destinate ai cittadini colpiti dalla crisi occupazionale, a sostegno delle spese per utenze domestiche (luce, gas e acqua).

“Un intervento del quale andiamo orgogliosi. È solo una goccia nel mare di problemi, ma attraverso la quale possiamo aiutare centinaia di famiglie pesaresi”. Secondo Ricci “l’emergenza numero uno del 2022 è l’inflazione, aggravata anche dalla guerra in Ucraina”, con ricadute che mettono a dura prova le famiglie, le imprese “e i Comuni, che rischiano di non farcela perché l’impatto della crisi energetica è devastante. Basti pensare al costo dell’illuminazione pubblica, aumentata del 35%”. Il sindaco di Pesaro e presidente di Ali ricorda che “da mesi c’è una trattativa aperta con il Governo per trovare soluzioni. A inizio anno sono stati stanziati circa 200milioni, pensando che l’emergenza dell’inflazione potesse essere ridimensionata durante il corso del 2022, ma così non sarà”. Così Ricci rilancia una doppia proposta al Governo: “ulteriori risorse per i Comuni e Province: all’appello mancano circa 800 milioni di euro, rispetto al miliardo stimato per coprire le spese degli enti”. Poi, fondamentale, “l’avanzo di bilancio per far fronte alla crisi energetica”. Il rischio è “duplice: da una parte il taglio dei servizi essenziali e sociali alle persone e l’aumento delle tasse. Dall’altra la messa a terra del Pnrr. L’aumento dei costi rischia di fare sballare i conti degli investimenti. I Comuni rischiano di non avere soldi per assumere personale per completare gli interventi”. Quanto a Pesaro “solo la bolletta dell’illuminazione degli edifici pubblici (scuole, biblioteche, impianti sportivi, asili, piscine) “è passata da 92mila euro del marzo 2021 a 223mila euro del marzo 2022. Fortunatamente Pesaro ha un bilancio solido, ma altri Comuni rischiano di non farcela”.