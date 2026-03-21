ASCOLI – Condizioni stabili e rassicuranti all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove resta ricoverata la famiglia di Castel di Lama per una sospetta intossicazione alimentare legata al consumo di una mousse al salmone acquistata in un punto vendita Eurospin. Un lotto è stato richiamato lo scorso 19 marzo per possibile contaminazione da botulino.

Padre, madre e due figli minori sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso e, al momento, gli esiti sembrano escludere la forma più grave di intossicazione. Anche il quadro clinico, con sintomi più blandi rispetto a quelli tipici del botulino, conferma un’evoluzione favorevole.

I quattro restano comunque in osservazione al pronto soccorso fino a quando ogni dubbio non sarà definitivamente chiarito. Sul caso sono al lavoro i sanitari dell’emergenza, insieme al servizio di igiene e al servizio veterinario, sotto il coordinamento della direzione dell’Ast di Ascoli.

l lotto di produzione finito nel mirino è quello con data di scadenza 20.05.2026, mentre la sede dello stabilimento dove la mousse di salmone è stata prodotta è Buchloe (Germania) – Karwendelstrasse, 6-16. Il marchio dello stesso stabilimento è DE BY 77706 EG.

L’informativa del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/new/it/ext-avviso-sicurezza-alimentare/mousse-con-salmone-135-g/