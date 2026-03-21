ANCONA – Un corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nel pomeriggio sull’arenile della spiaggia di Mezzavalle, a Portonovo di Ancona. A dare l’allarme è stata una persona che stava passeggiando lungo la spiaggia, raggiungibile solo attraverso uno stradello impervio oppure via mare. Una delle ipotesi è che il corpo sia stato restituito dal mare. Per recuperare la salma sono giunti sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con squadre scese da terra, insieme all’elicottero del Nucleo di Pescara.

Ora toccherà alle indagini dare un nome a quell’uomo e agli esami autoptici chiarire le cause della morte, ma soprattutto stabilire da quanto tempo il cadavere si trovasse lì.