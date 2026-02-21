ANCONA – Tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all’interno dell’ospedale materno infantile ‘Salesi’ di Ancona. Da lunedì prossimo, 23 febbraio, sottolinea l’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, “un vero e proprio cambio di paradigma praticamente a costo zero e isorisorse applicato dalla Direzione generale dell’Aou delle Marche, attraverso il Dipartimento di Scienze Radiologiche”.

“Fino ad oggi i trasferimenti di pazienti pediatrici dal ‘Salesi’ a Torrette erano pressoché quotidiani; – ricorda l’Azienda – ogni anno i ‘viaggi’ per lo svolgimento di Rmn e Tac erano all’incirca 500. In pratica i bambini ricoverati all’interno dell’ospedale materno-infantile e quelli che dovevano svolgere esami diagnostici specifici nel presidio di Torrette (anche donne in gravidanza ricoverate), con un doppio spostamento andata/ritorno, adesso resteranno al ‘Salesi'”. In questo modo, prosegue l’Aou delle Marche, “la sicurezza delle cure sarà maggiormente garantita”.

Un “ulteriore vantaggio, sganciato dalla sfera sanitaria per un attimo, – conclude l’Azienda – riguarderà anche la cittadinanza e la viabilità anconetana; con il nuovo servizio inaugurato da lunedì, infatti, ogni anno ci saranno almeno un migliaio di ambulanze in meno nel tragitto che va dal Passetto a Torrette”.