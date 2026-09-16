ANCONA – Incidente stradale questa mattina ad Ancona, nel quartiere Adriatico. L’episodio è avvenuto in via Corridoni, dove si è verificato uno scontro tra veicoli e una persona è deceduta.

Secondo le primissime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento, ma al momento non sono ancora chiare né la dinamica né le cause di quanto accaduto. Tra le ipotesi più accreditate la possibilità che il conducente sia stato colto da malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della Polizia locale di Ancona, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della persona deceduta e sulle altre persone coinvolte.