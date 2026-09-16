Confermato anche per l’anno accademico 26/27 il sostegno destinato agli universitari che vivono in affitto nei Comuni serviti dall’azienda. Clementi, DG. “Aiuto concreto per le famiglie degli studenti fuori sede”

Un aiuto concreto per gli studenti che scelgono di studiare lontano da casa e devono sostenere i costi della vita fuori sede. Viva Servizi conferma anche per l’anno accademico 2026/2027 il Bonus Idrico Integrativo Studenti (BIS), l’agevolazione destinata agli universitari fuori sede residenti nel territorio servito dall’azienda. Questa edizione introduce un regolamento dedicato per rendere più chiari requisiti e modalità di accesso. L’anno scorso sono stati erogati 480 bonus.

“Si tratta – dice Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi – di una misura che negli ultimi anni ha sostenuto numerosi giovani alle prese con le spese legate alla permanenza fuori dal proprio Comune di residenza e che viene ora rinnovata con un elemento di ulteriore chiarezza: per l’edizione 2026/2027 il Bonus è infatti disciplinato da un regolamento specifico, che stabilisce in maniera puntuale requisiti, criteri di assegnazione, modalità di presentazione delle domande e procedure di verifica”. L’obiettivo è rendere la gestione delle richieste più uniforme e trasparente, assicurando che l’accesso al beneficio avvenga sulla base di criteri chiari e definiti e quindi a beneficiarne sia esclusivamente gli aventi diritto

Il Bonus Idrico Integrativo Studenti è rivolto agli studenti universitari italiani e stranieri, regolarmente iscritti all’anno accademico 2026/2027, che frequentano un’università situata ad almeno 100 chilometri dal Comune di residenza. Tra i requisiti previsti c’è inoltre la sottoscrizione di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo a un’abitazione situata in uno dei 43 Comuni serviti da Viva Servizi, oltre al possesso di un ISEE Università entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Il beneficio si concretizza in uno sconto direttamente applicato alla bolletta del servizio idrico dell’abitazione locata. L’importo dell’agevolazione viene determinato in relazione al numero degli occupanti dell’immobile. Non rientrano tra i beneficiari i dottorandi e gli studenti iscritti a scuole o corsi di specializzazione. Con la conferma del BIS, Viva Servizi rinnova una misura che punta a sostenere concretamente gli studenti e le loro famiglie, contribuendo a ridurre almeno una parte dei costi connessi alla scelta di frequentare l’università fuori sede.

“Il Bonus – conclude Clementi – si inserisce nell’impegno dell’azienda a favore dellasostenibilità sociale e del diritto allo studio, con l’obiettivo di accompagnare le comunità del territorio attraverso iniziative che tengano conto anche delle esigenze delle nuove generazioni.

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Viva Servizi, allegando la documentazione prevista dal regolamento. Requisiti, modalità di accesso, documentazione necessaria e tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande sono disponibili sul portale aziendale www.vivaservizi.it, nella sezione dedicata al Bonus Idrico Integrativo Studenti.