ANCONA – Allerta gialla domani nelle Marche per tutta la giornata: il rischio è quello idrogeologico per temporali, dalla costa all’entroterra, da nord a sud. Sono previste precipitazioni che assumeranno carattere di rovescio, in particolare dalla seconda parte del pomeriggio. Sono previste anche nevicate sull’Appennino fino ai 1500 metri circa in nottata, con quota in abbassamento. Le temperature sono in lieve aumento le minime, in leggero calo le massime.