ANCONA – Il Covid 19 nelle Marche: scoperti nelle ultime 24 ore altri 283 casi positivi, di cui 64 sintomatici: la provincia con più contagi risulta essere quella di Ancona (84), secondo i dati forniti dal Servizio Salute della Regione Marche. L’incidenza è in linea con quella della settimana scorsa: oggi sono 126 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Il rapporto positivi/testati è del 10%.

ll maggior numero di casi di contagio si è verificato tra persone di fascia d’età 45-59 anni (78), seguita da 25-44 anni (76). Ma sono diffusi in tutte le fasce d’età, tra le quali, 0-2 anni (2 casi), 3-5 anni (7), 6-10 anni (36), 11-13 anni (11), 14-18 anni (17) e 19-24 anni (7). C’è anche il caso di una persona over 90 mentre sono 19 i contagi giornalieri in fascia d’età, 60-69 anni, 16 per 70-79 anni e 13 contagi tra persone tra gli 80 e 89 anni.

Tra i nuovi positivi, fa sapere la Regione sulla base dei dati dell’Osservatorio epidemiologico dell’Ars, ci sono 152 persone già vaccinate (54%).

Le percentuali sono diverse invece per quanto riguarda i ricoveri in ospedale: dei pazienti più gravi, quelli in terapia intensiva che sono al momento 20 nelle Marche, il 71% non ha ricevuto il siero vaccinale. Mentre in area medica i non vaccinati ricoverati rappresentano il 58,9% delle 69 persone assistite negli ospedali marchigiani.

Il booster. Per arginare la situazione da lunedì 22 novembre anche i marchigiani dai 40 anni ai 59 anni potranno prenotarsi per ricevere la terza dose di vaccino