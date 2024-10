Ancora maltempo sulle Marche, centinaia in questo week-end gli interventi dei vigili dei fuoco. Le zone più colpite tra Ancona e Pesaro, dove si segnalano allagamenti, smottamenti e alberi caduti sulle strade.

La situazione più critica a Fano sud, dove sono andate sott’acqua le frazioni di Ponte Sasso e di Metaurilia. A Ponte Sasso nove persone sono state evacuate dalla loro abitazione e ospitate nei moduli di prima accoglienza allestiti dalla protezione civile al campo d’aviazione. Allagamenti anche nella frazione di Caminate.



Disagi anche a Marotta, dove sono stati segnalati allagamenti tra la Strada Statale 424 della Valcesano e l’incrocio con la statale Adriatica 16.



Disagi sulla Statale Adriatica anche tra Pesaro e Fosso Sejore, chiusa per alcune ore causa allagamento. Sempre nel Pesarese una frana ha colpito la Strada Provinciale 7, tra Piandimeleto e Sant’Angelo in Vado, interessando circa 10 metri di carreggiata e danneggiando il guard rail.

Disagi anche a Filottrano e Monte San Vito, nell’Anconetano, e a Sappanico, frazione di Ancona. Disagi soprattutto ieri anche a Falconara Marittima, nella zona di Castelferretti e poi ancora a Senigallia nella zona della Cesanella. E a proposito nella zona della Cesanella , paura nella notte per un grosso albero,, un pino alto almeno una decina di metri, piombato su due automobili in sosta, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Diverse segnalazioni di alberi caduti sulle strade anche nelle altre province della regione, a Macerata in viale indipendenza , un grosso pino alto 12 metri è caduto sopra una macchina in sosta senza nessuno all’ interno.