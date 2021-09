Calano lievemente i ricoveri causa Covid19 nelle Marche nelle ultime 24 ore, mentre si registra un leggero aumento dell’incidenza su 100mila abitanti.

L’Anconetano trascina il contagio

Sono 25 i nuovi casi di contagio registrati nell’ultimo giorno, a fronte di un minor numero di tamponi processati. I positivi sono l’11,8% dei test molecolari (25 su 211), e lo 0.8% degli antigenici (2 su 245). Il tasso d’incidenza settimanale è di 51,95 (51,35 nelle 24 ore precedenti).

I nuovi casi sono così divisi: 19 ad Ancona, 4 a Macerata, 1 ad Ascoli Piceno, 0 a Pesaro-Urbino e Fermo, e 1 da fuori regione.

Ricoveri in lieve calo

In lieve calo i ricoveri totali, a quota 77 (-2 in 24 ore). Sono 21 le persone in terapia intensiva (-1), 19 quelle in semi intensiva (invariato), e 37 nei reparti non intensivi (-1). Cinque i pazienti nei pronto soccorso (- 2).

In aumento (+198) dimessi e guariti, a quota 107.336 dall’inizio della pandemia.

Una vittima in 24 ore: si tratta di un uomo

Nelle ultime ore si è registrata una vittima: si tratta di un 72enne di Fano, ricoverato a Pesaro. Aveva patologie pregresse. Sono 3066 i decessi totali.