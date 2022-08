JESI – Nessun focolaio e al momento non risultano casi di persone che abbiano contratto il virus Usutu, portato dalle zanzare. E’ quanto emerge dal servizio di Sorveglianza Malattie Infettive e Vaccinazioni del dipartimento di prevenzione Asur Area Vasta 2 dopo la presenza rilevata di zanzare portatrici del virus nella zona di via della Barchetta a Jesi. Circostanza che aveva spinto il Comune a emettere un’ordinanza comunale per evitare i ristagni d’acqua che possono richiamare le zanzare e quindi evitare l’abbandono di rifiuti dove possa concentrarsi area piovana, tenere puliti cortili e aree aperte da sterpi, erbacce e rifiuti e tenere l’erba bassa per evitare l’annidamento delle zanzare stesse.