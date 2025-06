Dal dramma palestinese alla guerra in Ucraina, poi gli attacchi all’Iran e le tensioni nell’Africa Sub Sahariana: sono più di 50 i conflitti in corso nel mondo. Secondo l’ultimo report di Unhcr in occasione della giornata del rifugiato 2025 sono oltre 120 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case per cercare sicurezza e protezione. Numeri a cui dà un volto il libro “Con loro, come loro” storie di donne e bambini in fuga, vincitore del premio Nadia Toffa 2024, che racconta le esperienze di Gennaro Giudetti, giovane operatore umanitario attualmente a Gaza con le Nazioni Unite, insieme alla giornalista Angela Iantosca. La presentazione del libro al teatro delle Muse di Ancona organizzata da Anolf Marche, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.