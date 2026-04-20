MACERATA – Principio di incendio a Macerata, in un’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 07:30 circa in via Bruno Tano per un principio di incendio sviluppatosi in un appartamento.

La squadra di Macerata, intervenuta con autobotte e autoscala, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad accompagnare all’esterno due persone e un animale domestico presenti all’interno dell’abitazione, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario. Sul posto la Polizia locale.