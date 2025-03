OSIMO – Sgomento nel mondo dell’imprenditoria e dello sport. Si è spento stamattina Massimiliano Trozzi, 45 anni, storico proprietario della pelletteria Fraber di Osimo e presidente del Camerano Calcio. Sarebbe stata la mamma a trovare il figlio esanime all’interno dell’azienda di famiglia. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Si ipotizza un malore improvviso. Sul posto le ambulanze del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi di rito. Decine e decine i messaggi di cordoglio sui social.

“Impossibile descrivere ciò che proviamo – la nota della società Camerano Calcio sui social -. Siamo annebbiati. Dolore, rabbia, abbattimento. Un attimo, un battito di ciglia, un istante e il nostro presidente, il nostro amico, il nostro punto di riferimento, Massimiliano Trozzi non c’è più. Se l’è portato via un malore improvviso, stamattina. Alla sua famiglia, a suo figlio Gabriel, nostro calciatore della prima squadra, a tutti quanti, come noi, gli hanno voluto un gran bene e ci sono subito diventato amici, un messaggio di condoglianze e un abbraccio enorme da tutto il Camerano Calcio. Non ce la facciamo a scriverlo, ci sembra impossibile: ciao Massi, lasci un vuoto indescrivibile. Riposa in pace”.