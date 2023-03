ANCONA, 20 MAR – Dopo la panoramica sulla presenza dei detenuti nei sei istituti penitenziari delle Marche, il Garante regionale Giancarlo Giulianelli propone un secondo focus sulla situazione della Polizia penitenziaria. L’esame complessivo della situazione indica per ogni struttura l’organico previsto (in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale dell’ottobre 2017), quello assegnato e quello effettivamente presente.

Quest’ultimo ricomprende anche distacchi temporanei, interni ed esterni. “La carenza di personale si fa sentire – afferma Giulianelli-. E lo dimostrano chiaramente anche gli episodi che nell’ultimo periodo hanno interessato alcuni istituti marchigiani. Va riformulata una previsione che tenga effettivamente conto delle mutate esigenze all’interno del carcere, – aggiunge – anche in presenza di patologie psichiatriche che interessano diversi detenuti e della necessità di incrementare le attività trattamentali”.

Proprio alla luce di queste considerazioni il Garante sta predisponendo un terzo focus incentrato sulle criticità che interessano direttamente la sfera sanitaria in carcere. Entrando nello specifico della Polizia penitenziaria, a Villa Fastiggi di Pesaro è previsto un organico di 188 agenti, gli assegnati sono 148 così come quelli che risultano effettivamente in presenza. A Fossombrone l’organico dovrebbe essere di 129, il personale assegnato è pari a 96 unità, ma in servizio risultano 94 agenti.

Da considerare, in questo caso, che una parte della stessa struttura risulta ancora chiusa per lavori di ristrutturazione C’è, poi, la struttura di Montacuto ad Ancona, che più volte il Garante ha segnalato tra le situazioni più difficili, con un organico previsto di 176 unita a fronte di 137 agenti assegnati e 124 in servizio. A Barcaglione, sempre ad Ancona, l’organico previsto è pari a 67 agenti, 48 gli assegnati e 50 in servizio, mentre a Fermo la previsione è 49 con 44 assegnazioni e 46 presenze effettive. Infine, Marino del Tronto ad Ascoli Piceno dove gli agenti contemplati sono 162, il personale assegnato è di 146 unità, quelle effettivamente in servizio 128.