ANCONA – E’ stato arrestato dai poliziotti delle Volanti il giovane che nella tarda serata di ieri ha pestato un anconetano, E.A. 32 anni, mentre entrambi si trovavano al porto. L’aggressore, un americano originario del Kansas, si trova ora rinchiuso a Montacuto. Nel frattempo, il ragazzo aggredito si trova all’ospedale di Torrette, ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero dunque gravi, ma non in pericolo di morte.

Stando alle prime informazioni emerse, i due giovani si trovavano insieme a bere ai tavolini di un locale quando, per futili motivi, sarebbe nata una discussione sfociata poi nel pestaggio. Durante la rissa, l’americano avrebbe assestato una raffica di pugni in faccia al 32enne mandandolo a terra, incosciente. L’anconetano è rimasto in quello stato fino all’arrivo del personale del 118 e della Croce Gialla. Trattato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio regionale con un codice rosso avanzato e, dunque, in gravissime condizioni.

Sul posto, chiamato il numero unico di emergenza 112, sono tempestivamente intervenute le Volanti della questura.

I poliziotti sono riusciti a fermare l’aggressore, che si trovava in un forte stato di agitazione probabilmente dovuto all’abuso di alcol. Anche lui è stato trasportato a Torrette per accertamenti. Successivamente è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Montacuto dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.