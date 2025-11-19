ANCONA – Il campione di ciclismo Mario Cipollini sta bene e sarà dimesso in giornata dall’ospedale di Torrette. All’atleta è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. La procedura è stata effettuata dalla dottoressa Laura Cipolletta e dal professore Antonio Dello Russo, rispettivamente dirigente medico e direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

“La decisione di farsi curare da noi – dichiara il direttore generale dell’Aou Marche Armando Marco Gozzini – certifica, ancora una volta, l’eccellenza del nostro ospedale: sono orgoglioso e fiero dei nostri professionisti e di tutto il personale, sempre protesi a garantire le migliori cure a tutti i nostri pazienti”.

E il “Re Leone” è grato nei confronti della Clinica di Cardiologia e Aritmologia di Torrette: “Grazie al professore Antonio Dello Russo, straordinario direttore della sua orchestra in sala operatoria”, dove i professionisti “si sono prodigati” con “grande maestria”. E ancora ringraziamenti al “dottor Roberto Corsetti, in questo lo potrei definire il pianista” e alla “dottoressa Laura Cipolletta, che con le sue dolci mani ha svolto il ruolo di prima violinista”. Sono stati “tutti eccezionali”, ha detto Cipollini. Che ha concluso: “Grazie a loro questa mattina mi sono svegliato molto in forma e pronto per tornare alle mie attività”.