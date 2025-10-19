

Notte ad alta gradazione alcolica: tre interventi della Croce Gialla. Anche un tredicenne finisce in coma etilico: salvato.

Il primo all’interno della galleria Dorica Dove è stato soccorso un tredicenne abuso etilico privo di sensi stato visto barcollare poi cadere in terra s’era pensata ad un malore e invece erano abuso etilico sul posto c’eravamo noi e carabinieri portato a Torrette residente nell’hinterland.

Secondo intervento, sempre ad Ancona: abuso etilico alla fermata dell’autobus. Dormiva appoggiato alla pensilina, portato a Torrette un uomo di 35 anni senza fissa dimora.

Infine, sempre per abuso etilico, la Croce Gialla è intervenuta a seguito di segnalazione per lo stato di agitazione che si era venuto a creare all’interno di un appartamento nel centro. Un trentenne è stato portato all’ospedale regionale di Torrette.