SENIGALLIA – Maltempo fin dalle prime ore del mattino, con disagi in particolare nella fascia costiera settentrionale delle Marche. Autostrade per l’Italia fa sapere che: “A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato il settore romagnolo e delle Marche settentrionali. A causa delle forti piogge, alle ore 9:15 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Marotta e Senigallia, in entrambe le direzioni. La Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Agli utenti in transito diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Marotta, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Senigallia. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona”.