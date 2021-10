ANCONA – La Reggiana tiene fede alle aspettative e fa suo lo scontro al vertice, allungando in testa alla classifica. L’Ancona Matelica ci prova e se la gioca, ma alla fine è costretta a risvegliarsi dal sogno. I biancorossi non vengono ridimensionati. Diana fa di nuovo festa su Colavitto, così come era accaduto nei playoff nazionali della scorsa stagione tra Renate e Matelica. La Fermana e la Vis Pesaro raccolgono entrambe un punto, pareggiando 0-0 rispettivamente al Recchioni contro la Lucchese e in trasferta sul campo dell’Entella.

I risultati

Reggiana-Ancona Matelica 3-1 (Zamparo al 18′ st, Sorrentino al 41′ st, Scappini al 48′ st (R); Sereni al 46′ st (AM))

Fermana-Lucchese 0-0

Virtus Entella- Vis Pesaro 0-0

Le formazioni

Colavitto conferma lo stesso undici schierato sabato scorso contro il Montevarchi. Diana recupera Rosafio e in avanti si affida al duo Lanini-Sciaudone.

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Rossi (dal 42′ st Rossi), Cigarini, Sciaudone (dal 35′ st Muroni); Rosafio (dal 14′ st Neglia); Zamparo (dal 35′ st Sorrentino), Lanini (dal 42′ st Scappini). All. Diana

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Del Sole (dal 21′ st Moretti), Faggioli (dal 21′ st Sereni), Rolfini. All Colavitto

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: Zamparo al 18′ st, Sorrentino al 41′ st, Scappini al 48′ st(R); Sereni al 46′ st (AM)

Note: espulso Moretti al 29′ st. 5000 spettatori, di cui 414 anconetani

La cronaca

Parte forte la Reggiana che prende subito le redini della sfida e dopo tre minuti va già vicina al gol: incornata di Zamparo, ma il palo salva Avella. L’Ancona Matelica non si fa impaurire e inizia a tessere la sua tela. Al 9′ destro da fuori di Gasperi che chiama Voltolini alla deviazione in angolo. Appena superato il primo quarto d’ora Lanini è pericoloso perché svetta di testa dentro la propria area sfiorando il clamoroso autogol: Voltolini è reattivo. Si procede a fiammate, i biancorossi sono più sciolti: Del Sole per Tofanari, bolide di prima, ma senza mira per il capitano. L’abbrivio della partita passa ai padroni casa che nella fase centrale sfondano più volte. Al 23′ confezionano una palla gol importante: da lontano Sciaudone, Avella non trattiene, poi però dice di no alla ribattuta di Rossi. Ancora Sciaudone scatenato: volée mancina che dal limite impegna Avella. Il portiere dorico è miracoloso sugli sviluppi del corner seguente sulla zuccata di Rozzio. Ancora Zamparo a fine tempo: tutto solo in area spreca di testa un invitante cross da destra.

In avvio subito Reggiana in proiezione offensiva: Lanini da fuori, ma Avella si distende alla sua sinistra. La risposta dell’Ancona Matelica non si fa attendere: contropiede e allargo per Del Sole che libera il mancino, angolo. La svolta del match arriva al 18′ quando Lanini s’invola sulla sinistra e mette al centro per Zamparo che di sinistro non sbaglia, trafiggendo Avella. I padroni di casa provano a sfrecciare. La salita per i dorici si fa più irta alla mezzora quando l’arbitro espelle con rosso diretto il neo entrato Moretti che dopo un contrasto di gioco finisce coi tacchetti su Luciani in modo non volontario. Il suggello a una manciata di minuti dalla fine sull’asse Lanini-Sorrentino: assist del primo e rete del secondo. Sereni approfitta di un errato disimpegno difensivo dei padroni di casa e rende meno amara la sconfitta, raggiungendo a quota 6 Rolfini, entrambi capo cannonieri. L’illusione della rimonta resta tale perché a chiuderla ci pensa Scappini per il definitivo 3-1.

Le altre partite della 10° giornata

Grosseto-Teramo 1-1

Pescara-Modena 1-2

Cesena-Pontedera 2-1

Imolese-Pistoiese 1-1

Montevarchi-Olbia 0-2

Viterbese-Siena 2-0

Gubbio-Carrarese 4-0

La classifica

Reggiana 24

Cesena 21

Ancona-Matelica 19

Modena 18

Gubbio 17

Siena 16

Pescara 16

Imolese 15

Vis Pesaro 14

Carrarese 14

Olbia 13

Entella 12

Lucchese 11

Teramo 11

Pontedera 11

Montevarchi 10

Grosseto 9

Viterbese 6

Fermana 6

Pistoiese 6