ANCONA – Dopo l’impresa di mercoledì contro l’Avellino in Coppa Italia, l’Ancona Matelica ospita al Del Conero il Pontedera. In contemporanea dalle 17.30 in campo le tre marchigiane:

Ancona Matelica-Pontedera 2-0 (Sereni al 14′ st; Rolfini al 33′ st)

Fermana-Modena 0-3 (Scarsella al 26′ pt; Minesso al 12′ st; Ingegneri al 20′ st);

Teramo-Vis Pesaro 1-2 (Malotti (T) al 6′ pt; Gucci (VP) al 9′ st; De Respinis (VP) al 22′ st).

Il saluto a inizio partita tra i due capitani

Le formazioni

Mister Colavitto conferma nove undicesimi di quella che potrebbe considerarsi la formazione tipo. In porta c’è Vitali. Iannoni, match winner ad Avellino rileva l’infortunato Delcarro. In attacco c’è Rolfini al posto di Del Sole che parte dalla panchina.

L’undici schierato da Colavitto

ANCONA (4-3-3): Vitali; Tofanari (Noce dal 38′ st), Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo (Ruani dal 38′ st), Papa (dal 24′ pt Gasperi), Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni (Faggioli dal 38′ st). All. Colavitto

PONTEDERA (5-3-2): Angeletti; Shiba, Matteucci, Espeche; Milani, Barba, Caponi (Benericetti dal 36′ st), Perretta (Mattioli dal 36′ st), Benedetti (dal 15′ st Catanese); Magnaghi, Mutton. All. Maraia

Arbitro: Luongo di Napoli

Reti: Sereni (AM) al 14′ st

La cronaca

In avvio ospiti subito pericolosi con il palo colpito da Barba (6′). Ma all’undicesimo Rolfini lanciato in area viene atterrato dal portiere Angeletti, per l’arbitro è rigore. Lo stesso estremo difensore del Pontedera ipnotizza Moretti che sbaglia il suo secondo rigore in questo avvio di stagione con la maglia biancorossa (l’altro contro il Montevarchi nel primo turno della Coppa Italia). Ancora Rolfini a spaventare i toscani con un sinistro da fuori che sfiora l’incrocio dei pali (14′). Tegola per Colavitto che deve fare a meno di capitan Papa per infortunio (problema muscolare), al suo posto in campo Gasperi (24′). Nel finale di tempo torna il Pontedera a farsi pericoloso con una girata in area di Magnaghi, bloccata a terra da Vitali. Che si ripete poco dopo bloccando in uscita il 9 ospite. Quindi Mutton che di sinistro chiama ancora il portiere dell’Ancona Matelica alla deviazione in angolo.

Inizio di ripresa di marca Ancona Matelica. Rolfini dopo sei minuti chiama Angeletti alla parata con una conclusione dal limite dell’area. Risponde Mutton (7′ st): alto. Scatenati i biancorossi: cross di Iannoni e colpo di testa di Rolfini (scatenato) che impegna Angeletti. Sul prosieguo, Sereni conclude alto (12′ st). Quindi il gol: cross dalla destra di Tofanari, Moretti spizza e di fatto la sistema per Sereni che al volo di destra inchioda Angeletti (14′ st). Esplode il Del Conero.

I giocatori biancorossi festeggiano sotto la Nord

Al minuto 20 il direttore di gara Luongo è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio di natura muscolare. La gara viene diretta fino alla fine dal Quarto Uomo, il signor Rutella di Enna. Superata la mezzora (32′ st) della ripresa l’Ancona Matelica raddoppia: palla dentro di Gasperi per Rolfini che è bravissimo, spalle alla porta, a girarsi e con un sinistro diagonale incrocia raccogliendo il giusto premio per una partita super.

L’esultanza dopo il 2-0 di Rolfini

Riapre la curva nord

Cinque anni dopo riapre la curva nord del Del Conero. Sembra passata una vita da quel 30 aprile 2017 quando l’Ancona di De Patre retrocesse matematicamente in D a seguito della sconfitta interna contro la Samb. Rabbia e delusione, preoccupazione e incertezze allora. Oggi è un ritorno bagnato, causa pioggia, ma pieno di entusiasmo e rinnovata speranza per i 1300 tifosi dorici nel loro settore. In totale 2110 spettatori presenti.

I tifosi in curva nord

In curva Nord anche la presidentessa Roberta Nocelli, come avevo promesso.

La presidentessa Nocelli assiste alla gara dalla curva nord

In tribuna il patron dell’Ancona Matelica Mauro Canil e l’ex presidente dell’US Anconitana Stefano Marconi.