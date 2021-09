Calcio: la domenica delle Marchigiane, tra orari e risultati. Ieri primo ko per l’Ascoli.

Dopo la sconfitta di sabato per l’Ascoli, ad opera della corazzata della Serie B Benevento, tutte in campo alle 17.30 oggi le tre marchigiane di Serie C, in campo per la quarta giornata del girone B.

Dopo i due anticipi del sabato, Gubbio-Entella 3-1 e Pistoiese-Reggiana 0-2, l’Ancona Matelica ospita il Pontedera al Del Conero, mentre la Fermana affronta il Modena al Recchioni in quello che è una sorta di derby per il tecnico Maurizio Domizzi, che con gli emiliani ha giocato anche in Serie A e ha scelto di vivere nella città emiliana.

La Vis Pesaro, dopo aver sfiorato la vittoria a Pescara, ci riprova a Teramo contro una squadra comunque molto insidiosa.