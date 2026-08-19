ASCOLI PICENO – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno lavorato tutta la notte per domare un incendio in una palazzina di via Perugia, nel quartiere di Porta Maggiore, che ha costretto le autorità a evacuare tutti gli abitanti, circa 25 persone.



Il rogo, partito poco prima di mezzanotte, ha interessato in particolare uno dei garage dell’immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri a un intervento concluso soltanto stamani all’alba, quando la situazione di pericolo è cessata con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza.



La maggior parte dei residenti ha trascorso la notte in strada, alcuni hanno trovato sistemazione in maniera autonoma o in strutture reperite dal Comune di Ascoli. In corso verifiche sulla staticità del palazzo, prima di autorizzare il rientro delle persone nelle proprie abitazioni. Si indaga sulle cause del rogo.