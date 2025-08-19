SENIGALLIA – Dipendenti in nero e buttafuori abusivi: il questore chiude per una settimana il ristorante sul lungomare. Nel corso di un recente controllo, effettuato dai poliziotti della Questura di Ancona in un ristorante sul lungomare di Senigallia, sono emerse diverse irregolarità dal punto di vista amministrativo.

In particolare, i poliziotti hanno accertato la presenza di quattro lavoratori irregolari, impiegati con abiti di lavoro sia in cucina che in sala, con più di cento clienti intenti a consumare la cena. È stata anche rilevata l’assenza della prescritta esposizione della Scia/licenza di somministrazione all’interno del locale e l’omessa affissione all’ingresso del locale della cartellonistica relativa agli orari di apertura e chiusura.

Inoltre, al momento dell’accesso all’interno del ristorante in abiti civili, gli agenti della Polizia di Stato sono stati bloccati da due persone addetti alla sicurezza che stazionavano nei pressi della porta di ingresso. Da un successivo controllo, sono risultati sprovvisti del titolo autorizzatorio, sono stati sanzionati con appositi verbali di constatazione.

Alla luce delle molteplici violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con potenziali ripercussioni sulla salute e la sicurezza dei cittadini, nella giornata di ieri il Questore di Ancona ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per la durata di 7 giorni, con contestuale sospensione dell’efficacia della Scia di somministrazione di alimenti e bevande.