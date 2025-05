ANCONA – Sanzioni per oltre 38.000 euro per abbandono di n. 23 veicoli in area industriale in località Osimo Stazione – Denuncia e demolizione di un manufatto abusivo in area demaniale sulle sponde dell’Esino in Comune di Monte Roberto. E’ il bilancio dei controlli, effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestali dei Nuclei di Ancona e Conero.

Nel dettaglio in via Giovanni Agnelli snc del Comune di Osimo (AN), in un piazzale antistante attività commerciali, hanno accertato la presenza di 23 autoveicoli abbandonati, considerati rifiuti speciali pericolosi ai sensi del Codice dell’Ambiente – d.lgs 152/2006. I veicoli, tutti targati, aperti e ancora in carico ai 21 proprietari, erano stati abbandonati dopo essere stati affidati a un cittadino italiano di anni 47, residente a Osimo esercente attività di meccanico in un’officina situata nei pressi del luogo di abbandono.

Per ogni mezzo abbandonato è stato contestato ai 21 proprietari l’illecito amministrativo di “mancata consegna dei veicoli fuori uso ad un centro di raccolta”, previsto dal Decreto d.lgs 209/2003, punito con una sanzione pecuniaria pari a 1666,66 €. Pertanto, n. 23 illeciti amministrativi per una somma complessiva pari a 38.333 euro. Somme che saranno introitate dalla Provincia di Ancona quale Autorità Amministrativa competente.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Jesi – San Marcello, invece, hanno segnalato alla competente Procura della Repubblica di Ancona la realizzazione di opere abusive realizzate in comune di Monte Roberto (AN) in aree demaniali vincolate paesaggisticamente ai sensi dell’art. 44 dpr 380/2001 (testo unico edilizia) e d.lgs 42/2004 (codice del paesaggio e beni culturali). La segnalazione di reato è scattata dopo accertamento effettuato dai militari nell’ambito dell’operazione “fiumi sicuri” disposta dal Comando Unità Ambientali Agroalimentari Carabinieri di Roma.

Il manufatto abusivo è stato realizzato da ignoti in prossimità della sponda del Fiume Esino in comune di Monte Roberto (AN) su proprietà demaniale. Realizzato con legno, plastica, lamiera, muratura, risultava posto su superficie di circa 50 mq all’interno della vegetazione ripariale ed utilizzato per bivacchi e attività di cottura non autorizzati, tali da costituire, oltre a degrado dell’area naturale, anche un pericolo per l’innesco di incendi boschivi.

Pertanto, le maestranze incaricate dal comune di Monte Roberto (AN) hanno provveduto, con supervisione dei militari operanti, previa apposita ordinanza sindacale, alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del reato.