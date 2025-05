ANCONA – È stato revocato lo sciopero di 4 ore indetto per la giornata di domani, 20 maggio 2025, dai sindacati di Conerobus. La partecipata del trasporto pubblico locale informa che “a seguito di accordi raggiunti e di ulteriori sviluppi nelle trattative sindacali, lo sciopero programmato per il 20 maggio è stato definitivamente revocato”. I mezzi si sarebbero dovuti fermare dalle ore 11:30 alle 15:30, con un presidio sotto la sede del Comune di Ancona dalle 11 alle 13.

In una nota i sindacati spiegano che al termine di un incontro in Comune con il sindaco Silvetti: “l’amministrazione comunale si è impegnata su diversi punti: la revoca del bando relativo alle esternalizzazioni delle lavorazioni di officina, nonché ad una inversione di rotta nelle relazioni industriali, comprendendo la necessità di un rapporto proficuo tra parte datoriale e parte sociale, si è concordato su tavoli di confronto cadenzati a breve termine al fine di rilanciare una compagine di fondamentale importanza nel panorama del TPL marchigiano. Alla prova dei fatti il sindaco Silvetti ha rassicurato circa l’intenzione di mantenere l’azienda in una realtà unita, con proprietà pubblica, soprattutto in considerazione che tra poco più di un anno vi saranno le gare per l’affidamento dei servizi. L’azienda dovrà arrivare ad un appuntamento così importante risanata, e con un piano industriale da attuare in breve tempo, ma da discutere ed approvare con le rappresentanze sindacali”.

L’agitazione sindacale era stata indetta per denunciare le condizioni di grave crisi in cui versa l’azienda, che ad aprile aveva tardato nel pagamento del bonus una tantum dovuto ai lavoratori secondo il nuovo contratto collettivo. Conerobus sta ora lottando per chiudere in pari il suo bilancio 2024, cercando di recuperare i diversi milioni di euro di passivo accumulati.