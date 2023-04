Il Lions Club Ancona Host torna in piazza con gli screening gratuiti per il #diabete. Sabato 22 aprile dalle 9:00 alle 12:30 presso il Centro Pergoli di Piazza Mazzini a Falconara Marittima alcuni soci medici del Club si metteranno a disposizione della cittadinanza con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della diagnosi precoce e della prevenzione. Forse non tutti sanno che la lotta al diabete rappresenta una macroarea di azione del Lions International. I numeri legati a questa subdola patologia sono molto alti e sempre più preoccupanti.

Una diagnosi precoce è l’arma vincente per condurre una vita sana e longeva.

Questa malattia, infatti, se diagnosticata agli esordi, può essere scongiurata grazie ad una tempestiva variazione dello stile di vita.

Almeno il 5,3% della popolazione italiana è affetta da diabete , ma fortunatamente nell’ultimo decennio il suo tasso di mortalità si è ridotto di oltre il 20% in tutte le classi d’età, grazie alle campagne di prevenzione che hanno permesso interventi tempestivi nella maggioranza dei casi.

Il dato allarmante, però, è che ancora oggi un italiano su 3 non sa di soffrire di questa malattia. Si evidenzia, quindi, la necessità di effettuare screening precoci per valutare il proprio stato di salute.

Un altro service del Lions Club Ancona Host a supporto della collettività e delle categorie fragili si è concluso pochissimi giorni fa con la consegna alla Pink Room del Reparto di Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria della Marche una fornitura (adeguata a soddisfare il fabbisogno di circa 1 anno di attività della Pink Room) di strumentazioni e prodotti professionali specifici per un servizio di estetica e di bellezza dedicato alle donne in terapia oncologica: sterilizzatori per piccola strumentazione ad uso estetico (pinzette e forbicine di varie modelli), liquidi diversi per la sterilizzazione e per la disinfezione e tutto l’occorrente utilizzato dalle estetiste.

Nei primi 3 anni di attività la Pink Room ha accolto oltre 150 pazienti oncologiche, per un totale di 500 prestazioni fornite, una media di 3 prestazioni a persona per donne che vanno dai 28 agli 85 anni.

Non si parla solo di prestazioni estetiche, però; la Pink Room, infatti, è presidiata anche da medici specialisti in forza all’Ospedale di Torrette (dermatologici, nutrizionisti, chirurghi estetici, etc).

Tutto il materiale messo a disposizione dal Club supporterà il lavoro delle professioniste della CNA – Impresa Donna e della CNA – Benessere delle Marche impegnate nel progetto al fine di offrire trattamenti gratuiti e mirati alle donne che stanno seguendo un percorso oncologico e

che frequentano la stanza rosa per affrontare positivamente il cambiamento del proprio aspetto fisico e gestire i possibili disagi estetici derivanti dalle cure.

Nella mattinata del 13 aprile scorso, il Presidente del Lions Club Ancona Host Francesco Sgroi, insieme al socio Maurizio Tenenti ed alla Responsabile dei service Annalisa Galeazzi, ha consegnato il materiale alla Direttrice della Clinica Oncologica Dott.ssa Rossana Berardi, alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, il Dott. Armando Gozzini, e di Marisa Carnevali e Giorgio Ascoli, rispettivamente Presidente e Direttore Scientifico della Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus.