PESARO – Risultavano evasori totali pur avendo dei regolari contratti di collaborazione. La Guardia di finanza di Pesaro Urbino ha individuato 51 collaboratori domestici (colf e badanti) della provincia che avrebbero occultato guadagni per oltre due milioni e mezzo di euro al fisco, non avendo adempiuto, dal 2019 al 2024, alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini dell’Irpef.

Si tratta di persone tra i 40 e i 60 anni, originari per la maggior parte dell’est Europa. Per uno di loro è stata anche riscontrata l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte del nucleo familiare.

L’operazione si è svolta con la partecipazione della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Pesaro. Ora le Fiamme gialle procederanno ad avviare le procedure di accertamento al fine di rendere effettivo il recupero dell’imposta evasa.