OSIMO – Si chiude definitivamente l’iter giudiziario per l’omicidio di Ilaria Maiorano, la 41enne uccisa a botte nel suo casolare di Osimo tra il 10 e l’11 ottobre 2022. La Corte di Cassazione ha rigettato oggi il ricorso della difesa, rendendo irrevocabile l’ergastolo per il marito, il 43enne Tarik El Ghaddassi. La sentenza conferma quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, respingendo la tesi di una caduta accidentale.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti. Pesano sulla condanna definitiva anche la presenza delle due figlie minorenni al momento del delitto e il fatto che l’imputato fosse già ai domiciliari. Con questo verdetto, la giustizia mette la parola fine a una vicenda di estrema violenza che ha sconvolto la comunità marchigiana.