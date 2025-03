CINGOLI – Un padre 42enne e la figlia di 2 anni sono stati investiti da un’auto a San Faustino di Cingoli (Macerata): la bimba si trova attualmente ricoverata nel Reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica in prognosi riservata ma in condizioni stabili.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri vicino al parcheggio all’altezza dell’Acquapark. Il padre, con al seguito la bambina, aveva accompagnato il figlio più grande ad un corso in palestra.

Mentre si trovavano nel parcheggio, evidentemente la bimba è sfuggita per qualche istante al suo controllo e si è diretta verso la strada limitrofa. L’uomo ha cercato di fermarla ma nel frattempo la bambina era arrivata in strada dove entrambi sono stati urtati da un’auto Lancia Ypsilon, condotta da una ragazza, che si è vista sbucare i due dagli alberi a lato. La conducente si è subito fermata ed è stato allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Macerata per chiarire al dinamica dell’incidente. La piccola è stata trasferita in eliambulanza al Salesi di Ancona dove è attualmente ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. Per il padre ferite non gravi per le quali è stato trasportato in ospedale a Jesi.