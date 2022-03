ANCONA – Continua a salire nelle Marche l’incidenza di positivi ogni 100mila abitanti: nell’ultima giornata 2.560 casi rilevati e l’incidenza è passata da 1.063,21 a 1.133,01.

Nel complesso sono 7.150 i tamponi eseguiti di cui 5.751 nel percorso diagnostico (44,5% di positivi) e 1.399 nel percorso guariti.

Sono 446 le persone con sintomi. I casi comprendono 793 contatti stretti di positivi, 635 contatti domestici, 21 in ambiente di scuola/formazione, 8 in ambiente di vita/socialità, 5 in setting assistenziale, 3 in setting lavorativo, 2 in setting sanitario; per 626 contagi è in corso un approfondimento epidemiologico.

La provincia di Ancona ha fatto segnare 778 positivi; seguono per numero assoluto le province di Macerata (488), Pesaro Urbino (418), Ascoli Piceno (390) e Fermo (367); 119 i casi da fuori regione. Tra le fasce d’età il maggior numero di contagi in quella 25-44 anni (656); a seguire 45-59 anni (567) e 60-69 anni (284)