La Regione Marche ha confermato la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, in attesa delle linee guida nazionali. A rendere possibile la continuità è un Fondo nazionale da 50 milioni di euro: nel frattempo, le farmacie opereranno con gli stessi criteri già in vigore, garantendo ai cittadini servizi come la telemedicina e le prestazioni infermieristiche ambulatoriali.

«La proroga è una scelta necessaria per garantire la continuità dei servizi sanitari di prossimità», ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro. Sulla stessa linea il presidente di Federfarma Marche Marco Meconi: «La prosecuzione delle attività di telemedicina rafforza quel modello di sanità di prossimità che si avvicina al cittadino e contribuisce a decongestionare i pronto soccorso».

La proroga resterà in vigore fino alla pubblicazione delle linee guida nazionali.