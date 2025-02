Da un parte 30 dispositivi per chiamare soccorso a disposisione del personale dei pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e del pediatrico Salesi. Dall'altra l'installazione nelle sale d'attesa di sensori che integrati con i sistemi di videosorveglianza permettono di monitorare aggressioni, chiamate d'aiuto e atti di vandalismo e di poter chiamare le forze dell'ordine. E' il sistema di sicurezza che l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha studiato per implementare la sorveglianza nei reparti di pronto soccorso dei due ospedali, purtroppo troppo spesso scenario di aggressioni al personale sanitario da parte di pazienti e non solo. L'ultima in ordine di tempo risale al 17 febbraio scorso, quando un 19enne Nicolas Cardinali, figlio dell’assessora del comune di Ancona Orlanda Latini, ha picchiato due infermieri.