Ore di apprensione per l’assessore ai lavori pubblici del comune di Macerata Silvano Iommi che in mattinata ha accusato mentre era in casa. Iommi è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Al momento l’assessore è ricoverato in prognosi riservata ed è tenuto sotto costante osservazione dai sanitari.