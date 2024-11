PORTO SANT’ELPIDIO – Incendio all’interno della discoteca “Gilda” di Porto Sant’Elpidio (Fermo). L’sos al 115 è scattato alle 4,21 della notte appena trascorsa. Sul posto, in via della Cooperazione, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Il locale ieri era comunque rimasto chiuso al pubblico, i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme che in poco tempo hanno divorato buona parte dell’arredo.

Questa mattina, è scattata la fase 2, ossia quella delle indagini per risalire alle cause del rogo. In via della Cooperazione, infatti, sono arrivati il funzionario dei vigili del fuoco e la polizia di Stato, con i reparti della Scientifica e della squadra mobile per cercare di capire cosa possa aver causato l’incendio.