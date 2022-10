La voglia di toccare con mano la bellezza dell’Arte imparando reciprocamente dalle rispettive esperienze di vita, ha motivato Maria Lampa a proporre l’evento aperto a tutti: Proviamoci!!! L’Arte è espressione di bellezza interiore: incontrarsi per riconoscerla e condividerla. Si svolgerà Domenica 23 ottobre 2022 presso il Klass Hotel di Castelfidardo.

La mostra di dipinti e sculture di Artisti marchigiani e lombardi saranno al centro dell’attenzione di tutti gli osservatori come motivo di riflessione, oltre per i temi espressi sulle tele per le testimonianze che ogni Artista potrà offrire a tutti i partecipanti. E’ un modo per uscire dal personale egoismo per creare collettività.

L’unicità di ciascuno sia stimolo positivo per unire, creare amicizie e sano confronto e mai vista come strumento di divisione e prevaricazione. Imparare ad osservare opere artistiche, conversare con gli Autori, significa arricchire la nostra interiorità, allenare la sensibilità umana, utile per migliorare la civile convivenza.

Giuseppe Donghi, Marina De Robert, Maria Lampa, Asmae Dachan, Paola Mancinelli avranno modo di sottolineare l’importanza dell’Arte dal punto di vista espressivo, psicologico, sociale, giornalistico, filosofico e la necessità di divulgarla maggiormente. Gli Artisti espositori hanno tutti una loro storia ed una differenza straordinaria nel raccontare con le loro opere le innumerevoli sfaccettature della vita.

Interverranno: Adriana Accorroni, Aurelio Alabardi, Laura Alberti, Apollonia Benassi, Ivana Camilletti, Giuseppe Donghi, Liliana Fioretti, Angela Giovagnoli, Simone Lampa, Anna Rita Mosca, Massimo Pirani, Luciano Ravaglioli, Nazareno Rocchetti, Renzo Romagnoli, Giorgio Toccaceli con sculture e dipinti, Marco Pigini con i Presepi, Antonio Del Sordo con la chitarra, Davide Bugari declamerà poesie.

Proviamoci a stare insieme per migliorare la qualità della nostra vita! L’iniziativa aperta a tutti vuol stimolare ad osservare, fermarsi ad ascoltare il proprio sentire emotivo, vivendo una giornata colorata in un clima amichevole.

Per info e prenotazioni: Maria Lampa tel 335-8374212 marialampa@tiscali.it