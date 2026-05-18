Il picchio giramondo creato da Simona Pagano accompagnerà la nuova narrazione del circuito

esperienziale. Tra le novità anche sei tappe in bicicletta con Bike Hospitality e due strumenti digitali

dedicati ad accessibilità e sostenibilità degli eventi.

La tredicesima edizione del Grand Tour delle Marche si è ufficialmente aperta oggi a Marina Dorica, in

concomitanza con il lancio della sua prima tappa: Tipicità in Blu, ad Ancona, capitale italiana della Cultura

2028. A tenere a battesimo il nuovo viaggio è stata Monica Caradonna, volto noto di Linea Verde Italia su

Rai 1, che ha condotto la presentazione di quella che, a tutti gli effetti, si configura come una nuova partenza

per la seleçao di esperienze made in Marche.

All’incontro sono intervenuti, insieme agli amministratori dei Comuni sedi di tappa ed ai partner del circuito,

anche Enrico Rossi, Vicepresidente della Regione Marche, Massimo Tombolini, DG di Banco Marchigiano in

qualità di project partner del circuito, ed Angelo Serri, direttore di Tipicità, l’organizzazione che ha ideato e

gestisce il Grand Tour delle Marche.

Nel corso dell’evento, accanto alla presentazione della nuova line-up, l’artista ascolana Simona Pagano ha

svelato la nuova linea grafica del Grand Tour. Ed è sua anche la creazione di “Martino”, il picchio giramondo,

nuovo compagno di viaggio del circuito, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta delle Marche

con uno sguardo curioso, leggero e sorpreso.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche l’Accessibilometro ed il Sostenibilometro, due strumenti

digitali messi a disposizione della comunità del Grand Tour per aiutare gli eventi a misurare e migliorare il

proprio grado di accessibilità e sostenibilità. Un progetto pilota cofinanziato dal Ministero del Turismo, che

conferma la volontà di fare del circuito non solo una vetrina di esperienze, ma anche un laboratorio di

innovazione al servizio dei territori.

Il Grand Tour 2026 si arricchisce inoltre di una nuova dimensione outdoor con Grand Tour in Bike, realizzato

in collaborazione con Bike Hospitality: sei tappe in bicicletta pensate per attraversare le Marche con un ritmo

diverso, più lento, immersivo e sostenibile, collegando paesaggi, comunità ed eventi lungo itinerari dedicati.

Il Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità e ANCI Marche, conferma così la propria vocazione di

laboratorio di comunità territoriale capace di offrire al turista una visione moderna e immersiva di tutti gli

attrattori della Regione.

Info: www.tipicita.it

Le tappe del Grand Tour delle Marche 2026

? 16–22 maggio | Ancona – Tipicità in Blu

? 6-7 giugno | Castelraimondo – Infiorata del Corpus Domini

? 20 giugno | Civitanova Marche – GustaPorto

? 28 giugno | Porto Recanati – Brodetto Show

? 3-4 luglio | Castignano – Percorso Di Vino

? 11–12 luglio | Sefro – La Trota e il Verdicchio

? 18–19 luglio | Visso – Le Guaite del Gusto

? 9–20 agosto | Ascoli Piceno – Ascoliva

? 5–6 settembre | Sarnano – Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile

? 6 settembre | Senigallia – Città Gourmet

? 18–27 settembre | Potenza Picena – Grappolo d’Oro

? 24–27 settembre | Macerata – EVO i linguaggi del gioco

? 26-27 settembre | Cagli – Cagli tutto fungo

? 2-4 ottobre | Montecassiano – Sagra dei sughitti

? 16-18 ottobre | Leguminaria – Appignano

? 8 e 15 novembre | Serrapetrona – Appassimenti aperti

? 30 ottobre – 1° novembre | Montedinove – Sibillini in Rosa

? 27-29 novembre | Serra De’ Conti – La festa della cicerchia

? 6 gennaio | Camerino – XXV festa del torrone